Испания
    -
    21:45
    10.10.21
    Стадион им. Джузеппе Меацца
    Франция
      Лига наций - Финалы • Финал
      Календарь
      Перед матчем

      Испания - Франция

      Футбол. Следите за матчем Испания – Франция на Eurosport.ru! 10 октября 2021 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Луис Энрике или Дидье Дешам? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Испания и Франция и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Испания и Франция, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Финал Лиги наций – самое мощное событие футбольного октября. Испания отомстила Италии за полуфинал Евро-2020, а Бельгия окончательно потопила надежды золотого поколения. В финале полутоварищеского турнира сойдутся команды Луиса Энрике и Дидье Дешама. Кто победит, покажет лайв от Eurosport.ru!