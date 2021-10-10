Италия
    -
    16:00
    10.10.21
    Ювентус Арена
    Бельгия
      Лига наций - Финалы • Матч за 3-е место
      Календарь
      Перед матчем

      Италия - Бельгия

      Футбол. Следите за матчем Италия – Бельгия на Eurosport.ru! 10 октября 2021 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Роберто Манчини или Роберто Мартинес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Италия и Бельгия и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Италия и Бельгия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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