Полузащитник «Барселоны» Гави дебютировал в сборной Испании – он вышел в основе на матч полуфинала Лиги наций против Италии. В день поединка ему исполнилось 17 лет и 62 дня – это самый молодой игрок в истории «красной фурии».

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Прежде рекорд принадлежал Анхелю Субьете, который в 1936 году дебютировал за сборную в возрасте 17 лет и 284 дней. Третий по этому показателю – еще один игрок «Барсы» Анссумане Фати (17 лет и 308 дней).

Гави сыграл всего 5 матчей за «Барселону».

В Ла Лиге на его счету одна голевая передача.

В сентябре парень дебютировал и в Лиге чемпионов: Куман выпустил его на последние 30 минут в матче с «Баварией».

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