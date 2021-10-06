«На Евро-2020 сложнее всего было играть с Испанией. Сильнейшая сторона команды Луиса Энрике – нападение низом. Уровень наших позиционных атак хуже», – признавался Роберто Манчини перед полуфиналом Лиги наций. Ремейк главной игры Чемпионата Европы – лучшее, что могло произойти с футболом сборных в октябре. Южные команды совместили тактику с эмоциями и согрели игрой холодный Милан.

На первый взгляд, главным событием матча оказалось удаление Леонардо Бонуччи. Но Испания прощупала слабость в чужой тактике еще при равных составах. Команда Энрике победила благодаря двум компонентам: прессингу и атакам через левый фланг.

Давление испанцев строилось по схеме 4-3-3. Полузащитники и форварды накрывали итальянцев персонально. Опека от бронзовых призеров Евро получилась настолько плотной, что Джанлуиджи Доннарумма тратил по 20 секунд на поиск игроков для передачи. Прессинг гостей не расклеивался даже от перемещений соперников.

Лига наций «Желаю тебе поноса». Фанаты проклинают Карасева за судейство Италии ЧАС НАЗАД

Персональные привязки в защите и прессинге Испании Фото: Other Agency

В рамках эпизода Барелла опустился за мячом, но Коке дисциплинированно побежал за ним. Итальянцы направили мяч во фланг, где Кьеза не обошел Алонсо на приеме и потерял мяч Фото: Other Agency

Интенсивность испанцев не падала до финального свистка. Команда в красном в среднем мешала каждой пятой передаче соперников. Больше всего прессинг-действий гостей пришлось на левый фланг, что соотносится с базовой установкой Энрике: занимать такие позиции в атаке, из которых будет удобно приступать к давлению.

До перерыва Испания атаковала преимущественно левым краем. Фланговую зону утюжил Маркос Алонсо. Игрок «Челси» поднимался на чужую половину, откуда выдал 66 из 86 действий в матче, и выманивал Джованни ди Лоренцо. Между крайком и Леонардо Бонуччи возникало пространство, куда врывались Микель Оярсабаль и партнеры.

Типичная атака Испании по левому флангу: Алонсо вытянул Ди Лоренцо, Кьеза, Барелла и Джорджиньо не разобрались, кому страховать полуфланг, пространство использовал Сарабия. В рамках эпизода Пабло отдаст под удар Оярсабалю Фото: Other Agency

Оба мяча испанцев пришли с левого фланга. Второй гол Феррана Торреса можно списать на растерянность Италии после удаления, но первый – чистый плод тактической победы Энрике: Алонсо вытянул Ди Лоренцо, Оярсабаль забежал в открытую зону и навесил под решающий удар.

Если обобщить, Испания победила Италию не только благодаря решимости Сергея Карасева. Команда Энрике определила, что соперник теряется под давлением и не контролирует левый полуфланг. Успешную месть за Евро-2020 обеспечила тактика.

Красная Бонуччи – тоже важный фактор. Из-за удаления защитника Манчини вынужденно снял нападающего в пользу Джорджо Кьеллини и нагрузил Федерико Кьезу оборонительной работой: вингер «Ювентуса» сместился на позицию правого защитника.

После перерыва Кьеза занял позицию правого защитника Фото: Other Agency

В полном составе Италия сохранила бы больше рычагов давления на игру, а у Манчини осталась бы лишняя замена. С 20-й по 45-ю минуту хозяева выдали мощный отрезок, в рамках которого в пять раз перестреляли соперников и трижды отобрали мяч на чужой половине. Возможно, с Бонуччи в составе уверенные 25 минут перекинулись бы и на второй тайм.

Но объяснять поражение Италии только через удаление неверно. Решения Энрике работали и до красной Бонуччи. Испания заслуженно переступила обидчика и вышла в финал Лиги наций.

Лига наций Испания обыграла Италию и вышла в финал Лиги наций 2 ЧАСА НАЗАД