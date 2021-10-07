Сборная Франции обыграла Бельгию (3:2) и вышла в финал Лиги наций.

Франция мощно начала полуфинал: намного больше владела мячом, почти все время проводиа в атаке и часто создавала моменты у ворот Тибо Куртуа. Однако спустя полчаса игры а защите Бельгия легко забрала мяч под контроль и перешла к собственным атакам. В отличие от французских подходов, «красные дьяволы» добились результата быстрее: на 37-й минуте Янник Карраско прошил Уго Льориса в ближний угол. Ромелу Лукаку спустя четыре минут еще раз проткнул Льориса в ближний и подарил Бельгии комфортное преимущество после первого тайма.

Второй тайм начался с нового давления Франции, однако долгое время «трехцветные» не подходили и близко к воротам соперника. Карим Бензема на 62-й минуте неожиданно вернул французов в игру: нападающий разобрался в штрафной и забил трудный мяч. Через несколько минут французы получили право на пенальти, который реализовал Килиан Мбаппе. После этого игра замедлилась, но взорвалась на последних минутах. Сначала гол Лукаку не засчитали из-за офсайда, а на 90-й минуте Тео Эрнандес вонзил победный мяч.

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Килиан Мбаппе – самый молодой игрок сборной Франции, проведший за нее 50 игр.

Ромелу Лукаку вонзил 68-й мяч за сборную Бельгии.

Финал Лиги наций состоится 10 октября. Франция сразится с Испанией.

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