Лигу наций можно переименовать в «Лигу ремейков». 6 октября Испания отомстила Италии за полуфинал Евро-2020. Спустя сутки Бельгия обидно уступила Франции, как на ЧМ-2018. За три года в сборных из Западной Европы изменилось многое: к Дидье Дешаму вернулся Карим Бензема, а команду Роберто Мартинеса больше не считают молодой и перспективной. Только результат остался прежним.

В полуфинале Лиги наций Франция и Бельгия предложили друг другу похожие схемы. Мартинес традиционно использует трех центральных защитников. Дешам иногда включает двух, но в октябрьской игре Дидье отзеркалил соперника.

5-2-3 в защите Франции. Трактовку осложняет лишь позиция Гризманна Фото: Other Agency

Лига наций - Финалы Франция спасла игру с Бельгией и вышла в финал Лиги наций 2 ЧАСА НАЗАД

5-2-3 в защите Бельгии Фото: Other Agency

Схожие схемы команд дают футболистам больше ситуаций один-в-один. В таких условиях тактическое преимущество создают ложные позиции и смещения. Игроки, которые убегают из исходных зон, путают соперников, создают дисбаланс в чужой защите и помогают с развитием атак. У бельгийцев и французов фейковые роли разобрали три футболиста.

Мартинес доверил ключевые задачи Кевину де Брёйне и Эдену Азару. Лидер «Манчестер Сити» смещался в среднюю линию и создавал ситуации три-в-два: против рыжей звезды, Акселя Витселя и Юри Тилеманса защищались только Поль Погба и Адриен Рабьо. Итог – КДБ оказался лучшим игроком сборной Бельгии по пасам в финальную треть с игры (36) и раздал два ассиста.

Азар тоже активно отскакивал к центральной линии. При этом Эден оказал меньшее влияние на игру бельгийцев: шесть раз потерял мяч (четыре утраты пришлись на домашнюю половину), выдал лишь одну удачную обводку и ни разу не отпасовал под удар.

Во втором тайме Бельгия интуитивно отказалась от мяча. Если до перерыва владение команды составило 56%, то после – уже 46%. Франции потребовался свой Де Брёйне. Роль Кевина исполнил Антуан Гризманн.

Форвард «Атлетико» полностью повторил функции чужой звезды. Гризманн смещался в среднюю линию, чтобы путать соперников и раньше получать мяч. Индикатор влияния старый – передачи в финальную треть. По ним Антуан занял второе место среди французов (29). Первое ушло Килиану Мбаппе (33).

Мятежник из «ПСЖ» в целом наслаждался игрой один-в-один против Тоби Алдервейрелда и Яна Вертонгена. Мбаппе нанес пять ударов (больше всех в команде), каждый выстрел пришелся на штрафную. А еще на счету Килиана девять удачных обводок из 12.

Если обобщить, Бельгия и Франция вышли на полуфинал Лиги наций с похожими тактическими системами. Так на первом плане оказались ложные роли и скиллы игроков в ситуациях один-в-один. В первом тайме блистал Де Брёйне, во втором – Гризманн и Мбаппе. А после игры радовался тренер, чья сборная вылетела в 1/8 Евро-2020 из-за пенальти.

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