Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа заявил, что не видит необходимости в проведении матча за третье место в Лиге наций УЕФА.

«Предстоящая встреча за третье место с Италией мне видится абсолютно бесполезной. Какой толк от третьего места?. Я не понимаю, зачем нужен этот матч?» – цитирует высказывание Куртуа RMC Sport

7 октября прошел полуфинальный матч Лиги наций, в котором бельгийцы уступили французам со счетом 2:3. Днем ранее, в первом полуфинале, испанцы одолели итальянцев – 2:1.

Матч за третье место между сборными Италии и Бельгии состоится в воскресенье, 10 октября, в итальянском Турине.

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