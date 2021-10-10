Сборная Италии, как и на Евро-2020, победила Бельгию со счетом 2:1 в матче за третье место Лиги наций.

В первом тайме забитых мячей не было, но на старте второго Николо Барелла роскошным ударом открыл счет.

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На 65-й минуте итальянцы заработали спорный пенальти, реализованный Доменико Берарди. Бельгийцы ответили лишь мячом 20-летнего Шарля де Кетеларе, для которого это был только второй матч в составе национальной команды, в домик Джанлуиджи Доннарумме на 86-й.

Италия вслед за чемпионством на Евро стала бронзовым призером второй Лиги наций в истории.

Победу на турнире позже разыграют сборные Франции и Испании. Матч начнется в 21:45 мск.

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