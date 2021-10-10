Лидер сборной Бельгии Кевин де Брёйне после четвертого места в Лиге наций посетовал, что «красные дьяволы» не способны тягаться с Италией, Францией и Испанией в количестве игроков высокого уровня.

«Временами мы хорошо играли против топовых соперников, в команде много новых лиц, которые сегодня проделали более чем достойную работу. Для них возможность сыграть против соперников такого калибра – очень хороший опыт, но, к сожалению, мы дважды проиграли. При всем уважении, играть против Эстонии – это не то же самое, и такие вызовы очень нам нужны для роста, как личного, так и командного.

При всем уважении, мы – всего лишь Бельгия. Растет новое поколение, сегодня нам не хватало Ромелу Лукаку и Эдена Азара. Италия, Франция и Испания обладают выбором из 22 топовых футболистов – у нас этого нет», – приводит слова Де Брёйне HLN

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Бельгия проиграла в полуфинале Франции (2:3), ведя 2:0 после первого тайма, а в матче за бронзу уступила Италии (1:2).

Именно этим командам золотое поколение бельгийцев проиграло в полуфинале ЧМ-2018 и четвертьфинале Евро-2020.

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