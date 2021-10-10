Финал Лиги наций-2021 стал 100-м матчем Антуана Гризманна в составе сборной Франции. Помимо нападающего, юбилейную отметку пересекли лишь восемь футболистов.

Первый тайм завершился без голов. На 41-й минуте французы потеряли из-за травмы Рафаэля Варана. Защитника «Манчестер Юнайтед» заменил Дайо Упамекано. На 46-й минуте первую желтую карточку в матче получил Поль Погба. Причина – фол на Серхио Бускетсе. На 55-й предупреждение получил Жюль Кунде – тоже за нарушение на опорнике испанцев.

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На 64-й минуте счет открыл Микель Оярсабаль. Голевую передачу отдал Бускетс. Для испанского форварда гол в ворота Франции стал третьим результативным действиям в двух последних матчах Лиги наций.

Спустя две минуты счет сравнял Карим Бензема. Ассист отдал Килиан Мбаппе. Для форварда «Реала» гол в финале Лиги наций стал 20-м результативным действием в сезоне-2021/22.

Решающий момент произошел на 80-й минуте: Тео Эрнандес вывел Мбаппе один на один с Унаи Симоном, и Килиан переиграл вратаря «фурии роха». Этот гол стал победным. Спустя 8 минут Оярсабаль мог оформить дубль и спасти Испанию, но Уго Льорис потащил его удар.

Франция – второй победитель Лиги наций. Первый розыгрыш выиграли португальцы.

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