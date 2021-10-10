Лига наций-2021 получила горячий финал, а острые матчи не проходят без вопросов к судьям. В битве Испании и Франции самый тонкий момент был связан с решающим мячом Килиана Мбаппе. На первый взгляд, форвард «ПСЖ» принял пас от Тео Эрнандеса в офсайде, однако ВАР оставил гол в силе.

Во время открывания под пас Эрнандеса Мбаппе оказался за спиной Гарсии Фото: Other Agency

Судя по стоп-кадру, Мбаппе действительно принял мяч за линией последнего защитника. Правила-2021/22 гласят: для нарушения футболисту достаточно залезть в офсайд игровой частью тела. Скриншот показывает, что Килиан оказался за Эриком Гарсией как минимум левой ногой.

Чемпионат Франции Леонардо: «Реал» 2 года говорит о Мбаппе – за это надо наказывать» ВЧЕРА В 19:00

Почему в таком случае судьи засчитали мяч? Дело в том, что Гарсия коснулся мяча, пока тот катился к Мбаппе.

Касание Гарсии перед голом Мбаппе Фото: Other Agency

Вот что говорится о таких ситуациях в правилах: «Если нападающий получил мяч за линией офсайда после умышленного касания от соперника, в том числе касания рукой, считается, что нападающий не получил преимущества от положения вне игры». Если проще, судья не должен засчитывать офсайд, если футболист атаки получил мяч после намеренного касания защитника.

Было ли действие Гарсии умышленным? Абсолютно: Эрик зацепил мяч во время подката, которым пытался остановить передачу. Технически судьи оказались правы.

Мбаппе следовало бы засчитать офсайд, помешай он Гарсии коснуться мяча. Правила подчеркивают: если нападающий специально загораживает обзор, вступает в борьбу или отсекает оппонента из положения вне игры, он должен быть наказан. Однако Килиан бежал параллельно сопернику и никак не сковывал его действия.

Итог – Энтони Тейлор и его помощники приняли верное решение. Гол Мбаппе засчитан по делу. Вопросы вызывает не столько мяч Килиана, сколько формулировка в правилах.

Если рассуждать не с точки зрения закона, а с точки зрения игры, касание Гарсии почти не повлияло на передачу. Уберите подкат Эрика – Мбаппе точно так же получил бы мяч. Логика подсказывает: действие испанца не должно влиять на оценку эпизода. Правила трактуют эпизод по-другому.

А ВЫ ЧТО ДУМАЕТЕ? Чистый гол Испанию засудили!

Чемпионат Франции Месси назвал четырех игроков, достойных получить «Золотой мяч» 08/10/2021 В 18:50