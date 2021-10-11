«Реал» отреагировал на победу сборной Франции в Лиги наций. В финальном матче команда Дидье Дешама обыграла Испанию.

«Поздравляем сборную Франции и всех французских футбольных фанатов с выдающимся титулом Лиги наций и поздравляем нашего замечательного игрока Карима Бензема. «Золотой мяч», – написал «Реал» в твиттере.

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В финале Лиги наций сборная Франции победила Испанию. Героем главного матча стал Килиан Мбаппе: сначала он отдал голевую передачу Кариму Бензема, а затем забил победный мяч. У испанцев голом отметился Микель Оярсабаль.

Франция – второй победитель Лиги наций. Первый розыгрыш турнира выиграли португальцы.

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