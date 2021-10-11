Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа раскритиковал УЕФА за проведение матча за 3-е место Лиги наций.

«Это просто игра ради денег, мы должны быть честны в этом. Матч показывали по телевидению, а для УЕФА это дополнительные деньги. Конечно, играть хотят все, но посмотрите, насколько сильно изменились составы обеих команд. В случае выхода в финал в основе играли бы другие футболисты. Это еще раз доказывает то, что мы проводим слишком много матчей.

В следующем году нас ждет чемпионат мира в ноябре – значит, сезон продлится до конца июня. Будет много травм. Об игроках никто не заботится. В июне, после изнурительного сезона, нам придется сыграть четыре игры в Лиге Наций, а потом у нас будет двухнедельный отпуск. Этого недостаточно, чтобы игроки продолжали выступать на топ-уровне в течение 12 месяцев. Если мы будем молчать, ничего не изменится. ФИФА и УЕФА выступают против Суперлиги, но делают то же самое. Добавляют игры, создают новые турниры, Лигу конференций или как ее название. Это все одно и то же.

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Они могут злиться на клубы, создающие Суперлигу, но им плевать на игроков – они заботятся только о своих карманах. Теперь вы слышите, что они хотят проводить чемпионат Европы и чемпионат мира каждый год. Когда мы будем отдыхать? Никогда. В конце концов, лучшие игроки травмируются. Нас ждут травмы, травмы, травмы... Мы не роботы. Матчей становится больше, времени на отдых – меньше. Но всем плевать», – приводит слова Куртуа ESPN

В матче за 3-е место Лиги наций Италия обыграла Бельгию со счетом 2:1.

В составе чемпионов Европы голами отметились Николо Барелла и Доменико Берарди. За Бельгию забил Шарль де Кетеларе.

Лига наций - Финалы Куртуа: «Не понимаю, зачем нужен матч за 3-е место?» 08/10/2021 В 05:29