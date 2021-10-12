Бывший полузащитник «Реала», «Тоттенхэма» и сборной Нидерландов Рафаэл ван дер Варт ответил вратарю Тибо Куртуа, который обвинил УЕФА и ФИФА в перенасыщенном календаре.

После матча за 3-е место Лиги наций игрок «Реала» и сборной Бельгии обрушился с критикой на высшие руководящие органы футбола. Куртуа обвинил УЕФА и ФИФА в том, что они заботятся только о своих карманах, а с футболистами обращаются как с роботами.

«Я думаю, это глупости. И потом – отпуск игроков длится шесть месяцев. Ты уделяшь время исключительно футболу, клуб платит тебе много денег... Конечно, график матчей очень загружен, но все проходили через это. Соревнования – это отлично. Поэтому просто смешно, что он ноет», – приводит слова Ван дер Варта Marca

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В матче за 3-е место Лиги наций Италия обыграла Бельгию со счетом 2:1. В составе чемпионов Европы голами отметились Николо Барелла и Доменико Берарди. За Бельгию забил Шарль де Кетеларе.

Победу в Лиги наций одержала сборная Франции – в финале была обыграна Испания со счетом 2:1.

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