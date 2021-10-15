Председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти прокомментировал победный мяч нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в ворота Испании в финале Лиги наций.

Мбаппе находился вне игры в момент паса от партнера по команде, но гол засчитали, так как Килиан получил мяч после касания защитника испанцев Эрика Гарсии.

«Энтони Тэйлор, судья встречи, принял правильное решение, основываясь на существующих правилах в их официальной интерпретации. Игрок намеренно вмешался, пытаясь сыграть в мяч, соперник не вмешивался. Однако этот эпизод показывает, что нынешняя трактовка правила, похоже, противоречит тому, чтобы не позволить любому игроку воспользоваться преимуществом положения вне игры – в этом его изначальный смысл.

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Позиция УЕФА такова, что необходимо улучшить интерпретацию правила, привести ее в соответствие с целями определения офсайда и духом игры. Я уже связался с коллегами из ФИФА и ИФАБ (организации, регулирующей правила в футболе) и планирую обсуждать возможные решения подобных моментов на следующем заседании ИФАБ», – приводит слова Розетти Calcio Finanza

Матч между Францией и Испанией закончился со счетом 2:1 в пользу французов.

У Килиана 19 голов и 18 голевых передач в 51 матче за сборную Франции.

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