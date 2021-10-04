Сергей Карасев назначен главным судьей полуфинала Лиги наций Италия – Испания.
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Вместе с Карасевым матч обслужат лайнсмены Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Четвертым судьей станет Сергей Иванов. О назначении российских арбитров сообщает официальный сайт УЕФА. За работу системы ВАР будут отвечать судья из Нидерландов Пол ван Букел и немец Кристьян Дингерт.
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