Сергей Карасев назначен главным судьей полуфинала Лиги наций Италия – Испания.
Вместе с Карасевым матч обслужат лайнсмены Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Четвертым судьей станет Сергей Иванов. О назначении российских арбитров сообщает официальный сайт УЕФА. За работу системы ВАР будут отвечать судья из Нидерландов Пол ван Букел и немец Кристьян Дингерт.
ЧМ. Квалификация. Европа
Матерацци рассказал о встрече с Зиданом после удара в грудь на ЧМ
- Италия и Испания сыграют 6 октября на стадионе «Сан-Сиро».
- Матч стартует в 21:45 по московскому времени.
Евро-2020
Фанат получил срок за расистские посты по итогам финала Евро
ЧМ. Квалификация. Европа
В 2021-м Джорджиньо смазал 4 пенальти. Вратари его раскусили