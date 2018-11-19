Поделиться
Перед матчем
Онлайн
Германия - Нидерланды
Лига наций - 19 ноября 2018
Футбол, Лига наций. Следите за матчем Германия – Нидерланды на Eurosport.ru! 19 ноября 2018 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Йоахим Лёв или Роналд Куман? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Германия и Нидерланды и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Германия и Нидерланды, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
Лёв попробует напоследок подпортить настроение «оранжевым», хотя это будет непросто. Пока в группе расклад такой: одно очко у Германии (и стопроцентный уход в подполье Лиги наций), а у Нидерландов – 6 баллов и шанс на лидерство, учитывая преимущество над французами в один матч. За играми интриг с вами понаблюдает Алена Груздева.