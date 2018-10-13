Нидерланды
    -
    21:45
    13.10.18
    Амстердам АренА
    Германия
      Лига наций • Группа 1
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Нидерланды - Германия
      Лига наций - 13 октября 2018

      Футбол, Лига наций. Следите за матчем Нидерланды – Германия на Eurosport.ru! 13 октября 2018 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Роналд Куман или Йоахим Лёв? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нидерланды и Германия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Нидерланды и Германия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Лигу наций придумали ради таких вывесок. Голландия и Германия встречаются в Амстердаме!

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