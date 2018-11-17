Италия
    -
    22:45
    17.11.18
    Стадион им. Джузеппе Меацца
    Португалия
      Лига наций • Группа 3
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Италия - Португалия
      Лига наций - 17 ноября 2018

      Футбол, Лига наций. Следите за матчем Италия – Португалия на Eurosport.ru! 17 ноября 2018 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Роберто Манчини или Фернанду Сантуш? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Италия и Португалия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Италия и Португалия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      Соперники застрахованы от вылета, а значит сыграют без тормозов. По крайней мере, этого очень хочется.

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