Поделиться
Перед матчем
Онлайн
Испания - Англия
Лига наций - 15 октября 2018
Футбол, Лига наций. Следите за матчем Испания – Англия на Eurosport.ru! 15 октября 2018 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Луис Энрике или Гарет Саутгейт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Испания и Англия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Испания и Англия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
В первом матче на «Уэмбли» испанцы перевернули игру и взяли 3 очка, а потом раскатали Хорватию. Для выхода из группы «ла фурии рохе» нужно побеждать Англию вновь.