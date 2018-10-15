Испания
    -
    21:45
    15.10.18
    Бенито Вильямарин
    Англия
      Лига наций • Группа 4
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Испания - Англия
      Лига наций - 15 октября 2018

      Футбол, Лига наций. Следите за матчем Испания – Англия на Eurosport.ru! 15 октября 2018 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Луис Энрике или Гарет Саутгейт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Испания и Англия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Испания и Англия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      В первом матче на «Уэмбли» испанцы перевернули игру и взяли 3 очка, а потом раскатали Хорватию. Для выхода из группы «ла фурии рохе» нужно побеждать Англию вновь.

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