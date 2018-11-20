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Швеция - Россия
Лига наций - 20 ноября 2018
Футбол, Лига наций. Следите за матчем Швеция – Россия на Eurosport.ru! 20 ноября 2018 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Янне Андерссон или Станислав Черчесов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Швеция и Россия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Швеция и Россия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Привет! Чтобы подняться в элитный дивизион Лиги наций, России хватит даже ничьей. Давайте посмотрим, как Черчесов и компания справятся с самым сложным челленджем после чемпионата мира.