Швеция
    -
    22:45
    20.11.18
    Френдс-Арена
    Россия
      Лига наций • Группа 2
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Швеция - Россия
      Лига наций - 20 ноября 2018

      Футбол, Лига наций. Следите за матчем Швеция – Россия на Eurosport.ru! 20 ноября 2018 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Янне Андерссон или Станислав Черчесов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Швеция и Россия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Швеция и Россия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Никита Бобылев
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      Привет! Чтобы подняться в элитный дивизион Лиги наций, России хватит даже ничьей. Давайте посмотрим, как Черчесов и компания справятся с самым сложным челленджем после чемпионата мира.

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