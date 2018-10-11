Поделиться
Перед матчем
Онлайн
Россия - Швеция
Лига наций - 11 октября 2018
Футбол, Лига наций. Следите за матчем Россия – Швеция на Eurosport.ru! 11 октября 2018 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Станислав Черчесов или Ян Андерссон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Россия и Швеция и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Россия и Швеция, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
Всем привет! Калининград еще не остыл от матчей ЧМ-2018. Поддержать градус поможет битва в Лиге наций между сборными России и Швеции, на которую уже проданы все билеты.