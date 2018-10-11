Россия
    -
    22:45
    11.10.18
    Калининград Арена
    Швеция
      Лига наций • Группа 2
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Россия - Швеция
      Лига наций - 11 октября 2018

      Футбол, Лига наций. Следите за матчем Россия – Швеция на Eurosport.ru! 11 октября 2018 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Станислав Черчесов или Ян Андерссон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Россия и Швеция и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Россия и Швеция, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Руслан Хрипун
      Главное 
       
       Удалить
       

      Всем привет! Калининград еще не остыл от матчей ЧМ-2018. Поддержать градус поможет битва в Лиге наций между сборными России и Швеции, на которую уже проданы все билеты.

      Комментарии 0