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Босния и Герцеговина - Северная Ирландия

Лига наций - 15 октября 2018

Футбол, Лига наций. Следите за матчем Босния и Герцеговина – Северная Ирландия на Eurosport.ru! 15 октября 2018 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Роберт Просинечки или Майкл О'Нил? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Босния и Герцеговина и Северная Ирландия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Босния и Герцеговина и Северная Ирландия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

