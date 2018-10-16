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Ирландия - Уэльс
Лига наций - 16 октября 2018
Футбол, Лига наций. Следите за матчем Ирландия – Уэльс на Eurosport.ru! 16 октября 2018 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Мартин О'Нил или Райан Гиггз? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ирландия и Уэльс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Ирландия и Уэльс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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