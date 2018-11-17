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Румыния - Литва
Лига наций - 17 ноября 2018
Футбол, Лига наций. Следите за матчем Румыния – Литва на Eurosport.ru! 17 ноября 2018 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Космин Контра или Эдгарас Янкаускас? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Румыния и Литва и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Румыния и Литва, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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