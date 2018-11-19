Грузия
    -
    20:00
    19.11.18
    Стадион им. Бориса Пайчадзе
    Казахстан
      Лига наций • Группа 1
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Грузия - Казахстан
      Лига наций - 19 ноября 2018

      Футбол, Лига наций. Следите за матчем Грузия – Казахстан на Eurosport.ru! 19 ноября 2018 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Владимир Вайсс или Станимир Стойлов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Грузия и Казахстан и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Грузия и Казахстан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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