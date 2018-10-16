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Казахстан - Андорра

Лига наций - 16 октября 2018

Футбол, Лига наций. Следите за матчем Казахстан – Андорра на Eurosport.ru! 16 октября 2018 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Станимир Стойлов или Хесус Альварес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Казахстан и Андорра и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Казахстан и Андорра, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

