Сан-Марино
    -
    20:00
    18.11.18
    Олимпийский стадион (Рим)
    Белоруссия
      Лига наций • Группа 2
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Сан-Марино - Белоруссия
      Лига наций - 18 ноября 2018

      Футбол, Лига наций. Следите за матчем Сан-Марино – Белоруссия на Eurosport.ru! 18 ноября 2018 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Франко Варрелла или Игорь Криушенко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сан-Марино и Белоруссия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Сан-Марино и Белоруссия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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