Онлайн

Люксембург - Белоруссия

Лига наций - 15 ноября 2018

Футбол, Лига наций. Следите за матчем Люксембург – Белоруссия на Eurosport.ru! 15 ноября 2018 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Люк Хольц или Игорь Криушенко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Люксембург и Белоруссия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Люксембург и Белоруссия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

