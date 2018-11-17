Мальта
    -
    20:00
    17.11.18
    Стадион Национальный
    Косово
      Лига наций • Группа 3
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Мальта - Косово
      Лига наций - 17 ноября 2018

      Футбол, Лига наций. Следите за матчем Мальта – Косово на Eurosport.ru! 17 ноября 2018 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Раймонд Фарруджия или Бернар Шаланд? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Мальта и Косово и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Мальта и Косово, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0