Азербайджан
    -
    19:00
    14.10.18
    Бакинский Олимпийский стадион
    Мальта
      Лига наций • Группа 3
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Азербайджан - Мальта
      Лига наций - 14 октября 2018

      Футбол, Лига наций. Следите за матчем Азербайджан – Мальта на Eurosport.ru! 14 октября 2018 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Гурбан Гурбанов или Раймонд Фарруджия? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Азербайджан и Мальта и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Азербайджан и Мальта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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