Македония
    -
    21:45
    13.10.18
    Скопье-Арена
    Лихтенштейн
      Лига наций • Группа 4
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Македония - Лихтенштейн
      Лига наций - 13 октября 2018

      Футбол, Лига наций. Следите за матчем Македония – Лихтенштейн на Eurosport.ru! 13 октября 2018 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Игор Ангеловски или Рене Пауритш? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Македония и Лихтенштейн и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Македония и Лихтенштейн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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