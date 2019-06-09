Швейцария
    -
    16:00
    09.06.19
    Стадион Д. Афонсо Хенрикес
    Англия
      Лига наций • Матч за 3-е место
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Швейцария - Англия
      Лига наций - 9 июня 2019

      Футбол, Лига наций. Следите за матчем Швейцария – Англия на Eurosport.ru! 9 июня 2019 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Владимир Петкович или Гарет Саутгейт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Швейцария и Англия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Швейцария и Англия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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