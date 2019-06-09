Португалия
    -
    21:45
    09.06.19
    Эстадио до Драгао
    Нидерланды
      Лига наций • Финал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Португалия - Нидерланды
      Лига наций - 9 июня 2019

      Футбол, Лига наций. Следите за матчем Португалия – Нидерланды на Eurosport.ru! 9 июня 2019 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Фернанду Сантуш или Роналд Куман? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Португалия и Нидерланды и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Португалия и Нидерланды, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Дмитрий Панферов
      Главное 
       
       Удалить
       

      КриРо примет в домашнем финале Ван Дейка и его оранжевую банду. Вайбовый финал обеспечен.

      Комментарии 0