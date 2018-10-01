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Головин и Заболотный заявлены на матчи против Швеции и Турции, Чалов – нет

Головин и Заболотный заявлены на матчи против Швеции и Турции, Чалов – нет
Eurosport

1 час назад

Черчесов обошелся без лучшего бомбардира чемпионата.

Сборная России объявила состав на октябрьские матчи Лиги Наций против Швеции и Турции.

Вратари: ГилермеЛокомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон ШунинДинамо»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Федор Кудряшов, Егор Сорокин (оба – «Рубин»), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба – «Зенит»), Роман НойштедтерФенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Алексей ИоновРостов»), Руслан Камболов («Рубин»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Денис ЧерышевВаленсия»).

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба – «Зенит»), Дмитрий Полоз («Рубин»).

  • В сборную не вызван лучший бомбардир РПЛ-2018/19 форвард ЦСКА Федор Чалов.
  • Россия сыграет со Швецией дома 11 октября, с Турцией – 14 октября.
  • Это будут первые матчи сборной после официального ухода Игоря Акинфеева.

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