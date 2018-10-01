Getty Images
Головин и Заболотный заявлены на матчи против Швеции и Турции, Чалов – нет
Черчесов обошелся без лучшего бомбардира чемпионата.
Сборная России объявила состав на октябрьские матчи Лиги Наций против Швеции и Турции.
Вратари: Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»).
Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Федор Кудряшов, Егор Сорокин (оба – «Рубин»), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба – «Зенит»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА).
Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Руслан Камболов («Рубин»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Валенсия»).
Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба – «Зенит»), Дмитрий Полоз («Рубин»).
- В сборную не вызван лучший бомбардир РПЛ-2018/19 форвард ЦСКА Федор Чалов.
- Россия сыграет со Швецией дома 11 октября, с Турцией – 14 октября.
- Это будут первые матчи сборной после официального ухода Игоря Акинфеева.
Добавь огнища в новостную ленту и подпишись на Eurosport.ru в Яндекс.Дзен