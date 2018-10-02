Тренер сборной России Станислав Черчесов завел страничку в инстаграме

Перед матчем против сборной Швеции Черчесов решил вести тактические войны не только на поле, но и в киберпространстве.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов завел официальный аккаунт в инстаграме, лаконично назвав его @stanislav.cherchesov.official.

Будут ли там космические фото, сторис с тренировок национальной команды и баны комментаторов с вопросом «Почему?» – узнаем совсем скоро.

Матч Лиги наций Россия – Швеция состоится 11 октября в Калининграде.

Станислав Черчесов довел команду до 1/4 финала ЧМ-2018, после чего игрокам присвоили звание ЗМС.

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