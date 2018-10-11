«Меня хочет «Барселона». Лучший бомбардир Европы на старте сезона – поляк из «Дженоа»

Почему о нем говорят

После семи матчей в чемпионате Италии «Дженоа» находится во второй части таблицы, но благодаря результативному новичку не слезает с первых полос итальянских медиа – Кшиштоф Пёнтек забивает в каждом матче Серии А. В последний раз такое удавалось Габриэлю Батистуте в сезоне-1994/95. Тогда Пёнтек еще даже не родился.

Кшиштоф ПёнтекGetty Images

Всего 23-летний форвард положил 13 голов в восьми играх: бешеная статистика благодаря покеру «Лечче» в Кубке Италии. Неймар, Эден Азар, Лео Месси и другие страйкеры из чемпионатов топ-5 глотают пыль от выхлопа ноунейма – именно Пёнтек сейчас главный бомбардир в Европе. «Люди удивлены таким началом сезона, но только не я. Понимаю, что могу стать еще лучше, потолок высок. Я знаю, на что способен. Главное работать», – нападающий спокоен и уверен в дальнейшем успехе.

Кто его создал

Определяющее значение в становлении Кшиштофа имел отец. Пёнтек-старший пристально следил за развитием сына и вовремя его охлаждал – в детстве у парня был взрывной характер. «Из непослушного парня Пёнтек вырос в профессионала, для которого футбол на первом месте. Если бы не папа с жесткими правилами, Кшиштоф не был бы там, где он сейчас. Когда мальчишка не приходил на тренировки, стоило лишь набрать отцу – проблема быстро решалась», – вспоминает один из первых тренеров игрока Анджей Болисега.

Польские медиа лепят из молодого форварда второго Левандовского, но Пёнтек избегает сравнений с девяткой «Баварии». Кшиштоф вырос на восхищении Роналдо (плакат бразильца висел на стене), Гораном Пандевым (сейчас подносит снаряды в «Дженоа») и особенно Филиппо Индзаги – нравилось, что мяч будто сам всегда искал итальянца. Пиппо оценил мощь фаната, когда его «Болонья» уступила «Дженоа», пропустив единственный гол от поляка: «Я мало знаю о Пёнтеке, но он очень силен. Вытащил игру, могу только поздравить его».

Как попал в Серию А

Финансовое состояние середняков Серии А серьезно отличается от клубов второго эшелона Англии или Германии, поэтому итальянцы на полную мощь используют скаутов в Восточной Европе – за относительные копейки там можно найти будущую суперзвезду. Поэтому, когда владельцу «Дженоа» показали нарезку с действиями парня, забившего 21 гол за сезон в Польше, функционер долго не думал.

«Я отдал за него 4,5 миллиона евро, но посмотрите, сколько он будет стоить через несколько лет. Мы не выбрасываем такие деньги просто так», – Энрико Прециози знает, как делать бизнес. Этим летом за четырех других игроков клуб заплатил больше, еще 10 футболистов имеют зарплату выше.

450 тысяч евро в год вполне устроили Кшиштофа, ведь главное для него сейчас не деньги: «Краковии» поступали предложения от разных клубов из топ-чемпионатов. Но мне хочется, чтобы все шло постепенно. «Дженоа» – хорошее место, чтобы добиваться новых целей. Клуб делает ставку на молодежь и заботится о ее продвижении: Пьетро Пеллегри в 16 лет перешел в «Монако», а Джованни Симеоне отправился в «Фиорентину».

Как адаптируется в Италии

На первом медицинском обследовании Пёнтек не увидел толпы радостных фанатов и совсем этому не удивился – он же не Диего Милито, в конце концов. Во время медицинских тестов в клубной клинике лишь несколько человек поняли, что появился кто-то новый. За последние месяцы все перевернулось: иногда трудно пройти 100 метров и не нарваться на просьбу о фото. Болельщики называют его pistolero и при встрече стреляют пальцами – фирменное празднование поляка.

В дебютной игре форвард забил четыре мяча, поэтому сразу попал под прицел таблоидов. После разговора с одним из журналистов Кшиштоф не мог понять, что происходит: прилетали сообщения с поздравлениями от друзей из Польши, увеличивались подписчики в инстаграме. Пёнтек думал, что дал интервью какой-то местной газете, а оказалось беседовал с работником La Gazzetta dello Sport – крупнейшего спортивного издания в Италии.

Пёнтек освоился в Генуе: в противном случае столько бы не забивал. Правда, есть мнение, что зимой придется опять менять геолокацию. За футболистом следят все суперклубы Европы: от «Баварии», где стих Левандовский, до «Барселоны», в которой падает уровень Луиса Суареса. Про интерес каталонцев поляк в курсе: «Слышал, что меня хочет «Барселона». Но не верю в это». Сумма отступных не предусмотрена, но ценник будет расти с каждым матчем, потому что Кшиштоф не перестанет крушить: получать подзатыльник от бати совсем не хочется.

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