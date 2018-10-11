Александр Головин в основе на игру со Швецией, Александр Кокорин – на скамейке

В 22:45 сборная России сыграет в матче Лиги наций против Швеции.

Твиттер-аккаунт национальной команды опубликовал состав на матч. Туда не войдет форвард «Зенита» Александр Кокорин – мужчине некоторое время придется провести на скамейке запасных.

Состав сборной России: Гильерме – Фернандес, Нойштедтер, Джикия, Рауш – Зобнин, Газинский, Головин, Черышев, Ионов – Дзюба.