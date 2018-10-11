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Александр Головин в основе на игру со Швецией, Александр Кокорин – на скамейке

Головин в основе на игру со Швецией, Кокорин – на скамейке
Eurosport

1 час назадОбновлено 9 мин. назад

Вынужденная замена.

В 22:45 сборная России сыграет в матче Лиги наций против Швеции.

Твиттер-аккаунт национальной команды опубликовал состав на матч. Туда не войдет форвард «Зенита» Александр Кокорин – мужчине некоторое время придется провести на скамейке запасных.

Состав сборной России: Гильерме – Фернандес, Нойштедтер, Джикия, Рауш – Зобнин, Газинский, Головин, Черышев, ИоновДзюба.

  • Кокорина арестовали до 8 декабря.
  • Сборная России примет Швецию на стадионе в Калиниграде.

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