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Александр Головин в основе на игру со Швецией, Александр Кокорин – на скамейке
Вынужденная замена.
В 22:45 сборная России сыграет в матче Лиги наций против Швеции.
Твиттер-аккаунт национальной команды опубликовал состав на матч. Туда не войдет форвард «Зенита» Александр Кокорин – мужчине некоторое время придется провести на скамейке запасных.
Состав сборной России: Гильерме – Фернандес, Нойштедтер, Джикия, Рауш – Зобнин, Газинский, Головин, Черышев, Ионов – Дзюба.
- Кокорина арестовали до 8 декабря.
- Сборная России примет Швецию на стадионе в Калиниграде.
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