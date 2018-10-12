«Все мы люди, все ошибаемся». Федор Смолов поддержал Мамаева и Кокорина в инстаграме

11 октября футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были переправлены в СИЗО для отбывания наказания сроком на два месяца.

Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов публично поддержал взятых под стражу друзей в инстаграме:

«Все мы люди и все мы ошибаемся. Каждый из нас совершал глупые поступки, о которых неоднократно жалел впоследствии. Проще всего сейчас осуждать этих ребят, тем самым только ухудшая ситуацию. Не лучше ли дать им возможность исправить эту ошибку и загладить свою вину перед пострадавшими и всем обществом в целом? Все нуждаются в прощении и поддержке! Давайте все будем чуточку снисходительнее и добрее!», – экспрессивно отреагировал Федор.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время пресс-конференции перед матчем Лиги наций Россия – Швеция заявил, что их этот вопрос не касается. Рядом с коучем сидел и хихикал форвард и друг Кокорина Артем Дзюба.

До 8 декабря Мамаев и Кокорин будут содержаться в СИЗО «Бутырка».

Адвокат Александра собирается обжаловать решение суда.

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