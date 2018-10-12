Суперфорвард Польши Пёнтек забил Португалии, но только раззадорил друзей Роналду

Матч группового этапа Лиги наций Польша – Португалия завершился со счетом 2:3.

Открыл счет польский суперянгстер Кшиштоф Пёнтек – изящно смахнул мяч головой после корнера.

Андре Силва зарядил ядерную ответочку на 31-й минуте.

И португальцев было не остановить. Невеш подарил почти невесомую передачу Силве, и тот оказался перед пустыми воротами. Деф поляков Глик хотел спасти ситуацию резким подкатом, но вместо этого бильярдным ударом направил мяч в сетку – автогол.

А Бернарду Силва забил мяч, которым следует не гордиться, а стыдиться. Киперу поляков Фабианьскому.

Якуб Блашчиковский в конце матча успел спасти честь маленькой европейской державы.

Польша, Португалия и Италия входят в группу 3 Лиги А.

В следующий раз Польша встретится с Италией – 24 октября, в 21:45 по московскому времени.

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