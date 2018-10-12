Eurosport
Суперфорвард Польши Пёнтек забил Португалии, но только раззадорил друзей Роналду
Калейдоскоп голов в матче Польша – Португалия.
Матч группового этапа Лиги наций Польша – Португалия завершился со счетом 2:3.
Открыл счет польский суперянгстер Кшиштоф Пёнтек – изящно смахнул мяч головой после корнера.
Андре Силва зарядил ядерную ответочку на 31-й минуте.
И португальцев было не остановить. Невеш подарил почти невесомую передачу Силве, и тот оказался перед пустыми воротами. Деф поляков Глик хотел спасти ситуацию резким подкатом, но вместо этого бильярдным ударом направил мяч в сетку – автогол.
А Бернарду Силва забил мяч, которым следует не гордиться, а стыдиться. Киперу поляков Фабианьскому.
Якуб Блашчиковский в конце матча успел спасти честь маленькой европейской державы.
- Польша, Португалия и Италия входят в группу 3 Лиги А.
- В следующий раз Польша встретится с Италией – 24 октября, в 21:45 по московскому времени.