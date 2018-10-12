Гилерме в старте и любимчик Ионов – 6 вопросов, которые Познер задал бы Черчесову после Швеции

Гилерме – лучший кипер России после Игоря?

Перед матчем со Швецией Черчесов остался без первого и без второго голкипера – Акинфеев закончил со сборной, а Лунев получил травму в матче с «Краснодаром», к концу той встречи даже не выбивая мяч от ворот. Других вариантов и не было: Шунин с Крицюком не совсем в обойме национальной команды и выставлять их на важную встречу очень опасно (вспомните пару Чернов-Новосельцев с Австрией у Капелло).

Гилерме не причина турбулентности «Локомотива» в РПЛ и ЛЧ, так что с ним надежнее, чем с другими. Матч русский бразилец провел с одной помаркой за 90 минут (неудачная фиксация мяча при выходе на 54-й минуте), но шведы его и не тревожили – всего 2 удара в створ.

К сожалению, делать из него наследника Акинфеева и вратаря на годы нельзя. При первом фейле общественное мнение распнет Гилю и припомнит ему иностранное прошлое, а ветераны запричитают: «Неужели в 140-миллионной стране нет прыгающего по девяткам вратаря, что нужно выписывать его из Бразилии?».

Ионов – замена Самедову в любимчиках?

Алексей Ионов (Россия), Людвиг Аугустинссон (Швеция)Getty Images

Известно, что Сэм, которого провожали всем Калининградом в перерыве матча, – фаворит Черчесова. Станислав вечно ставил в старт вингера с седыми висками, потому что тот трудолюбиво делал все, что приказывал тренер.

Теперь Самедов не в сборной, а его место занял разыгравшийся в «Ростове» Ионов. Он ярко сверкнул с чехами (2 гола) и снова вышел на правый фланг нападения – Черчесова бы не поняли, если бы он поступил иначе.

Но со Швецией вышло не так просто, как с раскладной Чехией. Краек плохо коннектил с партнерами, открывался не в те зоны, стартовал под передачи из офсайда, бил в защитников из штрафной и долго обрабатывал мяч (момент с разрезающим пасом Рауша низом – лучший у России во встрече).

Зато Алексей регулярно прессинговал голкипера Ульсена. В воскресенье посмотрим, что перевесит в глазах Черчесова.

Как сказалась на сборной история с Кокориным и Мамаевым?

Мимо главной темы недели не пройти. Но на любовь к сборной суд над богатенькими бунтарями, похоже, не повлиял – в Калининграде билеты раскупили за два дня, и местные заполнили 35-тысячную арену на 90%.

О Кокорине с Мамаевым журналисты спрашивали Черчесова с Дзюбой перед игрой, а потом помучили тренера и после. «Мы эту тему ни одной секунды не обсуждали. Даже секунды. Думаю, что вы далеко копаете», – отбрил Стас на пресс-конференции. Видимо, чем дальше дистанцируешься, тем меньше до тебя долетает.

Что с первым пасом?

Джикия и Нойштедтер проводят вместе второй матч (первый – против Турции), и на этот раз у обоих не все получилось с началом атак. Если в первой игре суммарный процент первой передачи составлял 84,8%, то со Швецией упал до 80,9%.

Все объяснимо: с закрытыми скандинавами с мячом возились оба центральных защитника (с Турцией только Джикия), поэтому им было сложно в привычной тактике «Закинь на Дзюбу, оттуда и начнем». Плюс капитан был единственным, на кого реально можно было рассчитывать в воздухе – Ерохин травмирован, Газинский располагается слишком близко к своей трети, а остальные невысокого роста.

Артем Дзюба (Россия), Андреас Гранквист (Швеция)Getty Images

По такой игре было сложно на что-то рассчитывать, а в сборной и до стартового свистка знали, что Джикия с Нойштедтером не Пике с Рамосом по части первого паса.

В составе оказались сразу пять человек, которые воспитывались не в России – Гилерме, Рауш, Фернандес, Нойштедтер, Черышев. Это проблема?

В нашем лексиконе нет слова «проблемы». Мы давно выбрали свою линию и прекрасно знаем, в какую сторону двигаемся. С командами, против которых мы играли в последнее время, надо быть хорошо готовыми. Мы рады, что мы доставляем радость нашим болельщикам. А проблем у нас не было, нет и не будет.

Сборная не забила впервые за 5 матчей. Почему?

Георгий Джикия (Россия), Маркус Берг (Швеция)Getty Images

Да, оказывается, последний раз Россия уходила с нолем голов в Самаре на ЧМ-2018 – 0:3 от Уругвая, помните? Швеция никогда не летела вперед, никогда не играла во владение, поэтому было сложно рассчитывать на привычную тактику с контратаками. На чемпионате мира они контролировали мяч чуть больше России – верный симптом исключительно защитной команды.

Победы с Турцией и разгром Чехии пришли именно от быстрых рывков, а с наглухо оборонительными шведами было невероятно трудно. Эта команда не умеет вскрывать соперников, а лишь может зеркально отражать их потоки.

Черчесов два года натаскивал футболистов на то, чтобы отстоять и укусить в нужный момент. И в этом нет ничего плохого, пока это работает. Другой разговор, как быть, если больше ничего в ее арсенале нет.

Россия – Швеция – 0:0

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