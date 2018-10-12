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Станислав Черчесов: «Надеюсь, судья понял мои осетинские выражения»

Черчесов: «Надеюсь, судья понял мои осетинские выражения»
Eurosport

9 мин. назад

Станислав Саламович был столь эмоционален, что понятно и без слов.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал эмоциональное поведение на бровке во время матча против Швеции и оценил игру Александра Головина.

«Это было два, хотя вру, три раза. Дважды эмоционально обращался к моему другу судье. Надеюсь, он понял мои осетинские выражения.

Завтра будем тренироваться здесь, потом полетим в Сочи, чтобы проснуться в том месте, где играем. Ужин сегодня будет поздним, надо быстро восстанавливаться, затем подходим ко сну. Завтра дадим футболистам немного поспать.

Нынешний вызов в сборную – очень важный момент для Головина. После нескольких месяцев пребывания в Монако ему было нужно окунуться в родную атмосферу, мы видим, насколько ему комфортно у нас. Мы не собирались давать ему специально 90 минут, смотрели, как складывается игра. Он реально подустал, потому что немного отвык играть в таком темпе. Думаю, этот матч поможет ему привести себя в тонус.

Доволен тем, как Головин выкладывался на поле. Он совершил несколько технических огрехов, иногда принимал не те решения. А то, что в «Монако» у Александра сменился тренер, его не касается. На этот процесс ему не повлиять», – цитирует Черчесова официальный сайт РФС.

  • Матч Лиги Наций закончился нулевой ничьей.
  • Игру обслуживала итальянская бригада арбитров во главе с Лукой Банти.

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