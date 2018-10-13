Александр Мостовой – о Гилерме: «Неужели в такой большой стране мы не можем найти своих вратарей?»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал игру за национальную команду натурализованных футболистов.

«Гилерме не пропустил, хотя понятно, что вратарь не один защищается. Игра в актив пошла. Другое дело, что я всегда говорю: у нас есть свои нормальные ребята, которые могут и в воротах играть, и в поле. Это не вина Гилерме, что он не русский. Просто неужели в такой большой стране мы не можем найти своих вратарей? Тем более, такой пример есть. За последние два года появилось много молодых хороших ребят, которые могут стоять.

Если мы говорим о Гилерме и Фернандесе, то они действительно натурализованные, но Нойштедтер же не немец. Все-таки у него и родители в Советском Союзе жили, поэтому здесь разница большая. Тот же Черышев. Понятно, что в какой-то степени он больше испанец, чем русский, но родился он здесь, и родители у него русские. Его нельзя сравнивать с Фернандесом», – цитирует Мостового «Спорт день за днем».