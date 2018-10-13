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Щегол из голландской молодежки возомнил себя Франком Райкардом и плюнул в немца в товарищеской игре

Щегол из голландской молодежки возомнил себя Райкардом и плюнул в немца в товарищеской игре
Eurosport

51 мин. назад

Как же некрасиво.

Во время товарищеского матча молодежных сборных Германии и Голландии произошел скандальный эпизод с участием защитника «оранжевых» Джордана Тезе.

Футболист плюнул в немецкого полузащитника «Кёльна» Салиха Озджана. Немецкие медиа сразу же вспомнили похожий эпизод с участием этих же сборных. На чемпионате мира 1990 года Франк Райкард плюнул в Руди Фёллера.

  • Матч молодежных команд закончился вничью – 1:1.
  • Национальные сборные Голландии и Германии сыграют в Лиге наций 13 октября.
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