Фанатка сборной России не пустила в кадр подругу: она ни с кем не хотела делить селфи с Дзюбой

Сборная России прилетела в Сочи, чтобы сыграть против сборной Турции в рамках Лиги наций.

В аэропорту одна из болельщик подошла к Артему Дзюбе и сделала с ним селфи. После первого кадра поклонница попросила страйкера «Зенита» еще об одной пикче, а когда в кадр захотела попасть ее подруга, сказала, что ей не нужно фото втроем.

Матч Россия – Турция пройдет 14 октября на стадионе «Фишт». Начало игры – в 19:00.

В первой игре команда Станислава Черчесова одержала победу со счетом 2:1.

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