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Йоахим Лёв установил рекорд по матчам во главе сборной Германии

Лёв установил рекорд по матчам во главе сборной Германии
Eurosport

1 час назад

Еще разок вписал свое имя в историю.

Сборная Германии встретилась со сборной Нидерландов в матче Лиги наций. Игра проходит на «Амстердам Арене».

Для коуча сборной Германии Йоахима Лёва этот матч стал 168-м во главе национальной команды. Лёв установил рекорд по количеству игр в качестве главного тренера Бундестим, обойдя Зеппа Хербергера – у того накопилось 167 матчей.

  • Хербергер тренировал немецкую футбольную сборную в 1936 – 1942 годах в эпоху Третьего рейха.
  • Лёв возглавил Бундестим в 2006 году, сменив Юргена Клинсманна.
  • Вплоть до ЧМ-2018 Йоахим выводил команду в полуфинал на каждом турнире и выиграл золото ЧМ-2014.

Йоахим Лёв: «Я разочарован, что Месут Озил не захотел общаться. Он мне все еще дорог»

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