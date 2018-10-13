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Йоахим Лёв установил рекорд по матчам во главе сборной Германии
Еще разок вписал свое имя в историю.
Сборная Германии встретилась со сборной Нидерландов в матче Лиги наций. Игра проходит на «Амстердам Арене».
Для коуча сборной Германии Йоахима Лёва этот матч стал 168-м во главе национальной команды. Лёв установил рекорд по количеству игр в качестве главного тренера Бундестим, обойдя Зеппа Хербергера – у того накопилось 167 матчей.
- Хербергер тренировал немецкую футбольную сборную в 1936 – 1942 годах в эпоху Третьего рейха.
- Лёв возглавил Бундестим в 2006 году, сменив Юргена Клинсманна.
- Вплоть до ЧМ-2018 Йоахим выводил команду в полуфинал на каждом турнире и выиграл золото ЧМ-2014.
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