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«В сочинском матче будет сиять Турция, а не Россия». Радио Eurosport – про Лигу наций и Кокорина

«В сочинском матче будет сиять Турция, а не Россия». Радио Eurosport – про Лигу наций и Кокорина
Eurosport

1 час назад

Пламя, споры и искры – все это в обсуждении самого бесполезного турнира на планете Земля по версии Юргена Клоппа.

Главный редактор Eurosport.ru Максим Акманцев и редактор новостной ленты Тимофей Яценко обсудили перспективы сборной России в Лиге наций и ближайшую игру с Турцией.

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Подкаст про сборную России в ВК

  • Матч Россия – Турция пройдет сегодня на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало игры – в 19:00, Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию.
  • В первом матче сборная России выиграла со счетом 2:1, голами отметились Денис Черышев и Артем Дзюба.
  • 11 октября Россия сыграла по нулям в Калининграде со Швецией.

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