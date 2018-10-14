«В сочинском матче будет сиять Турция, а не Россия». Радио Eurosport – про Лигу наций и Кокорина

Главный редактор Eurosport.ru Максим Акманцев и редактор новостной ленты Тимофей Яценко обсудили перспективы сборной России в Лиге наций и ближайшую игру с Турцией.

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Матч Россия – Турция пройдет сегодня на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало игры – в 19:00, Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию.

В первом матче сборная России выиграла со счетом 2:1, голами отметились Денис Черышев и Артем Дзюба.

11 октября Россия сыграла по нулям в Калининграде со Швецией.

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