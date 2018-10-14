Eurosport
Провал Нойера, ассист Промеса и три вишенки в разгроме Германии Голландией
Это «оранжевые» возрождаются или немцы так плохи?
Сборная Голландии неожиданно крупно победила Германию в матче Лиги наций.
Начало победе на 29-й минуте положил Вирджил ван Дейк. Мануэль Нойер неудачно вышел на перехват мяч, и никто не помешал Ван Дейку добит мяч после рикошета от перекладины.
Ошибка Нойера даже стала мемом.
Немцы атаковали большую часть матча и были близки к ничье, но на 87-й минуте пропустили контратаку. Куинси Промес вывел Мемфиса Депая на Нойера. Верх взял «оранжевый».
Добил экс-чемпионов мира Жоржиньо Вейналдум на 92-й минуте.
- Германия проиграла пять матчей в 2018 году – это повторение худшего результата в истории бундестим.
- Немцы не забивают три официальных матча подряд – это худшая серия в истории четырехкратных чемпионов мира.
- Голландия впервые победила Германию с разницей в +3 мяча.
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