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Провал Нойера, ассист Промеса и три вишенки в разгроме Германии Голландией

Провал Нойера, ассист Промеса и три вишенки в разгроме Германии Голландией
Eurosport

36 мин. назад

Это «оранжевые» возрождаются или немцы так плохи?

Сборная Голландии неожиданно крупно победила Германию в матче Лиги наций.

Начало победе на 29-й минуте положил Вирджил ван Дейк. Мануэль Нойер неудачно вышел на перехват мяч, и никто не помешал Ван Дейку добит мяч после рикошета от перекладины.

Ошибка Нойера даже стала мемом.

Немцы атаковали большую часть матча и были близки к ничье, но на 87-й минуте пропустили контратаку. Куинси Промес вывел Мемфиса Депая на Нойера. Верх взял «оранжевый».

Добил экс-чемпионов мира Жоржиньо Вейналдум на 92-й минуте.

  • Германия проиграла пять матчей в 2018 году – это повторение худшего результата в истории бундестим.
  • Немцы не забивают три официальных матча подряд – это худшая серия в истории четырехкратных чемпионов мира.
  • Голландия впервые победила Германию с разницей в +3 мяча.
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