2018-й – худший год для сборной Германии. А им еще играть со сборной России

У бундестим еще не было такого ужасного года. Все привыкли к их вечной стабильности и по разным поводам вспоминают великую фразу Гари Линекера про то, что играют все, а побеждают всегда немцы.

В мае Лёв объявил состав, в котором не было сразу двоих важных футболистов. Во-первых, Сандро Вагнера, который зимой сменил «Хоффенхайм» на «Баварию», объявлял себя лучшим немецким форвардом перед журналистами, расплакался от непопадания даже в расширенный список, а потом психанул и завершил карьеру в сборной.

Во-вторых и в-главных, в Россию не поехал Лерой Сане. Он поучаствовал в 31 голе «Ман Сити» в сезоне-2017/18 и был лучшим среди немцев в лигах топ-5, но все равно уступил место в ростере Юлиану Брандту.

Лерой Сане, ГерманияGetty Images

Как раз к ЧМ восстановился пропустивший сезон Мануэль Нойер – капитан сборной и основной вратарь действующих чемпионов мира. У Лёва добавилась новая дилемма: брать в раму лидера раздевалки или хорошо игравшего в «Барселоне» Марка-Андре Тер Штегена. Взял-то обоих, но в России играл Нойер. Еще одно ненужное обсуждение вокруг Германии, накалявшее обстановку.

В конце мая полыхнул главный внутренний скандал: Илкай Гюндоган и Месут Озил приехал в Турцию и довольно сфотографировались с местным диктатором Реджепом Эрдоганом. За это их не поняли в Германии, а Гюндогана освистали в Леверкузене на матче с саудитами.

Потом был сам чемпионат мира. Ну, вы знаете – поражение от заряженной Мексики, победа на зубах над Швецией (Кроос и 95-я минута), вылет от Кореи. Европейские чемпионы мира в четвертый раз подряд вылетели из турнира на групповой стадии. А сама Германия впервые осталась без плей-офф с 1938 года.

Германия – Южная Корея, ЧМ-2018Getty Images

Как всегда в таких случаях, полетели разоблачения. Оказалось, что футболисты до утра зависали в PlayStation на базе, сотрудники сборной в рамках борьбы за здоровый сон отрубали роутер с Wi-Fi, а Антонио Рюдигер притащил в Москву кальян.

Дальше под огонь за фото с Эрдоганом попал Месут Озил. Атаку на него начал генменеджер сборной Оливер Бирхофф, из-за чего развернулась новая дискуссия. Плеймейкер спокойно отбрил, что чувствует себя немножечко турком и что его жестко дискриминируют в Германии. Озил накатал огромное письмо с объяснениями, которое никого не устроило, и лишь полыхнуло еще сильнее.

Ошметки конфликта летели еще осенью, когда Месут изо всех сил избегал встречи с Йоахимом Лёвом. Игрок то ли не пускал коуча на базу «Арсенала» (руками Унаи Эмери), то ли просто исчезал при появлении Лёва в поле зрения, но обстоятельного разговора между футболистом и тренером так и не вышло.

Ничего не получалось и на поле. Еще до чемпионата мира Германия впервые за 30 лет не выиграла ни разу за пять матчей, влетев в Клагенфурте австрийцам. Последующие победы над Саудовской Аравией и Швецией прервали кошмарную серию, но дальше было только хуже.

После ЧМ-2018 немцы не выиграли ни один официальный матч (нули с Францией и 3 пропущенных от Голландии) и уже уехали на последнее место в Лиге наций. Они закончили без забитых мячей уже три игры подряд – такое случается впервые в истории национального футбола. Поражение от Нидерландов стало первым с 2002 года и первым с разницей -3.

Вирджин ван Дейк, Мартен де Рон, Голландия – ГерманияGetty Images

В сумме, в 2018-м бундестим уже проиграла пять матчей – это ее максимум за календарный год. Столько же Германия влетала в 1956-м и 1985-м, но каждый раз это не приводило к ощутимому регрессу. В первом случае немцы в статусе действующих чемпионов стали четвертыми на ЧМ-1958, а во втором дошли до серебра на мировом первенстве.

До конца года команда Йоахима Лёва проведет еще три матча. Сначала в октябре ответная игра с Францией в Париже, а в середине ноября немцы примут Голландию. Между этими разборками Йоги ждет встреча со старым другом Станиславом Черчесовым – в Лейпциге Германия зарубится с Россией.

Если бундестим уступит хотя бы в одной игре из трех, то установит национальный антирекорд. Задача №1 – не опозориться.

Лёв вернулся в прошлое. Германия такая же, как 4 года назад