Константин Рауш и Роман Нойштедтер – русские немцы. Что это вообще за народ?

Два года назад в сборную России пригласили Романа Нойштедтера, годом позже Константина Рауша. Интеграция русских немцев шла тяжело: несмотря на опыт Бундеслиги, оба не попали на ЧМ.

Сейчас Черчесов дает Константину и Роману новый шанс, плюс в последнее время ходят разговоры о приглашении в сборную основного центрального защитника и капитана «Ганновера» Вальдемара Антона. Все трое – руссие немцы. Для понимания, что это за народ – личная история из 2011-го.

Вальдемар АнтонGetty Images

Чтобы остались хоть какие-то перспективы в инженерной карьере, я вырвал себя из бесконечного праздника жизни в одном из санкт-петербургских общежитий и поехал в Германию по студенческому обмену. Сразу после выдачи багажа в аэропорту Ганновера меня накрыло ностальгическое похмелье.

Вместо того, чтобы налаживать международные связи, я цеплялся за родную речь и в общении с иностранцами почему-то не скрывал русский акцент, и даже усиливал его (хотя, казалось бы, куда уж сильнее). Вскоре на матче студенческих команд я услышал долгожданный близкий душе мат, познакомился с 40-летним Эдиком, который представился аспирантом (позже оказалось, что Эдик работал почтальоном, а аспирантом друзья прозвали его за любовь к документальным фильмам) и позвал на просмотр в сборную русских в Ганновере.

Константин РаушGetty Images

«В прошлый раз даже покормили», – Эдик пустил в ход дополнительный аргумент, но нужды в этом не было. Я уже представил себя в футболке сборной России с кубком чего-то важного над головой.

Новости пришли на первой тренировке. Меня, Эдика и еще 30 сборников выстроил в ряд человек в кожаной куртке, а потом пришел тренер, похожий на молодого Руди Фёллера, и заговорил с нами на чистом немецком. Я подумал, что это шутка, и закрутил головой по сторонам, но никто улыбался. Коллеги одобрительно кивали, а я хотел похлопать их по щекам. Вы что же, русские! Почему на русском не говорите?! Почему немецкий понимаете?!

Тренер оказался чистокровным немцем, не знающим ни слова по-русски, Но что с него взять – наемный рабочий, а о полезности иностранных специалистов для русского футбола писали еще 10 лет назад. После короткого анализа и переклички я понял, что из всех игроков сборной по-русски кое-как говорили пятеро, еще один понимал, но не говорил. Сборная русских в Ганновере оказалась сборной немцев с далекими и нечеткими корнями, тянувшимися из бывших стран СССР.

Роман НойштедтерGetty Images

Позже я узнал, что такие люди называют себя и себе подобных русаками. Глубже никто не копает – русаком считается и русский, и украинец, и казах. Роман Нойштедтер – русак, Константин Рауш – русак, Вальдемар Антон тоже русак.

Как отличить русака? Часто можно встретить разговор, где один собеседник говорит только на немецком, а второй только на русском. Выглядит это очень странно. Иногда русаки вставляют немецкие слова в русскую речь и переделывают немецкие глаголы в русские. Фраза может быть такой: «Я хотел gestern мою заявку anmelden, но Gerichtsanwalt не анвезендовала».

Поколение 80-х застряло интересами в прошлом, и ностальгия стала их религией. Они под ноль выкупают залы на Галкина, Киркорова, Глызина и «Фактор-2». Они смотрят «Уральских пельменей» и Comedy Club 10-летней давности. Они закупаются в русских продуктовых магазинах и не обращают внимание на необоснованно завышенные цены, ведь там есть сырки и дядя Миша из мясного отдела с беляшами по субботам, а в зале играет «Русское радио». Дома они подключают русское телевидение и смотрят только наши каналы, потому что не доверяют немецким.

Русаки футбольного возраста приехали в Германию 90-х подростками или детьми. Русский язык они помнят по детскому саду и начальным классам школы, поэтому часто можно услышать слова «тама» вместо «там» и «здеся» вместо «здесь».

Станислав Черчесов, Россия (фото: rfs.ru)From Official Website

Общаться русакам тяжело и с немцами, и с русскими. У них свои приколы, которые нашим сборникам понять непросто, и свой менталитет, который сложен из немецких и русских деталей. Рауш, например, в первые дни в футбольной России жаловался на недостаток организации, зато в Ганновере за любовь к ночным клубам и мутные слухи с кокаином его до сих пор называют КокоРауш. Любовь проявилась и в России, когда после поражения от Бразилии он вместе с Нойштедтером зашел в ночной клуб. В отличии от Германии, где игроков никто не контролирует после матчей и тренировок, у нас за футболистами следят пристальнее – вот еще одно отличие.

Вальдемар Антон до сих пор думает над приглашением Черчесова. Он тянет время в ожидании звонка от Лева, но, скорее всего, еще и потому, что чувствует сложность возможного процесса интеграции в сборную России. Одно дело фотографироваться с русским флагом перед ЧМ и активно использовать слово bratan в инстаграме, другое – влиться в коллектив с отдаленно знакомым языком и менталитетом.

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